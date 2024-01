QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 39,33 EUR.

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 39,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.127 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 18,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,53 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 475,89 USD, gegenüber 499,63 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,75 Prozent präsentiert.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,04 USD je Aktie.

