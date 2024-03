QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Mittag Boden gut

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 40,20 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 40,20 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.601 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,68 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,73 EUR aus.

Am 06.02.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 509,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 497,98 USD erwirtschaftet worden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

