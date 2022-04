QIAGEN Aktie News: QIAGEN verteuert sich am Montagmittag

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 45,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,27 EUR. Bei 44,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.115 Stück gehandelt.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 51,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 14,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2021 bei 37,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 03.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 571,20 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 582,00 Millionen USD umgesetzt worden.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 03.05.2022.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Analysten sehen für QIAGEN-Aktie Luft nach oben

QIAGEN-Aktie gefragt: QIAGEN nach unerwartet starkem Jahr pessimistischer für 2022

Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com