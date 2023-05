QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 41,74 EUR

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 41,09 EUR zu. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.924 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,77 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 3,71 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,30 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.02.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,75 Prozent auf 497,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 628,40 USD gelegen.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

