Kursverlauf

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag stabil

04.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von QIAGEN zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,12 EUR -0,41 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 40,17 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,30 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,98 EUR ab. Bei 40,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.137 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

