QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,11 EUR.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 40,11 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,72 EUR nach. Bei 40,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 124.406 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 15,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 533,54 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 496,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,35 USD fest.

