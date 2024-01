So bewegt sich QIAGEN

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Freitagmittag an

05.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 39,72 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 39,72 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.295 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 47,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Mit einem Zuwachs von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 21,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR. Am 30.10.2023 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,75 Prozent zurück. Hier wurden 475,89 USD gegenüber 499,63 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,04 USD je QIAGEN-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren verdient QIAGEN-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

