QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 40,55 EUR zu.

Das Papier von QIAGEN legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 40,55 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.642 QIAGEN-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 509,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 497,98 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,10 USD je QIAGEN-Aktie.

