QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 35,66 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,56 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.581 QIAGEN-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Mit einem Zuwachs von 32,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 45,00 EUR angegeben.

Am 05.02.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 509,16 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

