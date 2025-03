QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag im Minusbereich

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 35,67 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,67 EUR nach. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 35,61 EUR. Bei 35,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 10.367 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,76 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 35,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,00 EUR.

Am 05.02.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 521,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 05.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

