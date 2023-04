QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 41,59 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 41,82 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131.090 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,37 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 15,29 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,94 EUR am 21.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,30 EUR an.

Am 07.02.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 497,98 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.05.2023 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,10 USD je Aktie.

