QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 41,39 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 41,39 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,44 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 40,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.832 QIAGEN-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 16,16 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 39,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 49,30 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,82 Prozent auf 485,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 628,40 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte QIAGEN am 01.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,11 USD je Aktie aus.

