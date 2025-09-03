QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,49 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 40,49 EUR zu. Bei 40,52 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.300 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 18,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,160 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 533,54 Mio. USD – ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 496,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

