QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Donnerstagmittag fester

Kurs der QIAGEN

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 38,41 EUR zu. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,05 EUR. Zuletzt wechselten 40.740 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,73 EUR fiel das Papier am 26.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,37 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,40 EUR angegeben.

Am 08.08.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 494,86 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 515,51 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,06 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes QIAGEN-Investment eingefahren

Analysten sehen für QIAGEN-Aktie Luft nach oben