QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagvormittag mit Abschlägen

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,73 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,73 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,77 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 3.208 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2022 auf bis zu 49,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,50 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,53 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.11.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 499,63 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 535,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,30 USD je Aktie.

