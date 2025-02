QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit KursVerlusten

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 40,66 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 40,66 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,85 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 388.223 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,48 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 37,63 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 7,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 06.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 501,87 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 475,89 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

