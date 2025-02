QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von QIAGEN

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 40,53 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 40,53 EUR abwärts. Bei 40,18 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 781.908 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. 16,84 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (37,63 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,15 Prozent.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 501,87 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

