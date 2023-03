QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 43,57 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,63 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.322 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 49,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 49,30 EUR angegeben.

QIAGEN ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 497,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 582,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte QIAGEN am 02.05.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com