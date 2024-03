QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 40,63 EUR ab.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 40,63 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 40,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,77 EUR. Bisher wurden heute 67.954 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,48 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 20,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 509,00 USD im Vergleich zu 497,98 USD im Vorjahresquartal.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,10 USD fest.

