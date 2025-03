QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 36,03 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,03 EUR nach oben. Bei 36,50 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 35,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 175.677 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2025 auf bis zu 35,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.02.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

