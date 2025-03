Aktienkurs aktuell

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Vormittag Boden gut

06.03.25 09:24 Uhr

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 35,99 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,99 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.028 QIAGEN-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,60 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.03.2025 auf bis zu 35,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 2,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 45,00 EUR. QIAGEN veröffentlichte am 05.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521,20 Mio. USD – ein Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 509,16 Mio. USD erwirtschaftet hatte. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein

