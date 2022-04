QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Nachmittag tiefer

Die QIAGEN-Aktie musste um 16:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 45,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,05 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 226.606 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2021 (37,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,12 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 46,55 EUR.

QIAGEN ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 571,20 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 582,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 03.05.2022.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je QIAGEN-Aktie.

