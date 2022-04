QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Vormittag mit Kurseinbußen

Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,83 EUR nach. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.164 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 12,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,38 EUR am 12.05.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,55 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 03.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,68 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 571,20 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 582,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit der Vorlage der Q1 2022-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 03.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,20 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Analysten sehen für QIAGEN-Aktie Luft nach oben

QIAGEN-Aktie gefragt: QIAGEN nach unerwartet starkem Jahr pessimistischer für 2022

Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen