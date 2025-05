QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 37,78 EUR.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 37,78 EUR ab. Bei 37,76 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.486 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,36 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,60 Prozent auf 521,20 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

