QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 42,62 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 42,62 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,54 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.402 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 11,11 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 19,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 483,46 Mio. USD – eine Minderung von 2,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 496,35 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

