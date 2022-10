QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Kursplus

Die QIAGEN-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 44,77 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 44,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,98 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250.587 Stück gehandelt.

Bei 51,56 EUR markierte der Titel am 26.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,64 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 515,51 USD, gegenüber 567,30 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

