Blick auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag fester

06.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 38,23 EUR.

Werbung

Um 09:06 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,23 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,27 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.442 QIAGEN-Aktien. Am 04.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 36,73 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 3,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,40 EUR. Am 08.08.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 494,86 USD – eine Minderung von 4,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 515,51 USD eingefahren. QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,06 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu Anleger warten auf Impulse: DAX notiert nachmittags um Vortagesschluss

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Qiagen