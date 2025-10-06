QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,85 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,85 EUR nach oben. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 39,93 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.945 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 14,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 533,54 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 496,35 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert