QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 36,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 36,40 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,38 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 36,44 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 4.155 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,05 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 475,89 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,69 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

