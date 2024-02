QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,02 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 41,02 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,55 EUR. Zuletzt wechselten 25.371 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 49,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 17,72 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 475,89 USD in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 499,63 USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,18 USD fest.

