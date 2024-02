QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,48 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 41,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,76 EUR. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 268.996 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 49,20 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 18,60 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 18,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,73 EUR an.

Am 31.10.2023 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,75 Prozent auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 499,63 USD gelegen.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,17 USD im Jahr 2024 aus.

