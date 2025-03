QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

QIAGEN im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,90 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 36,90 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,83 EUR ein. Mit einem Wert von 36,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.743 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels

Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein