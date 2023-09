QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Einbußen

Kurs der QIAGEN

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 39,43 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 39,43 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.456 QIAGEN-Aktien.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,21 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Mit Abgaben von 0,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,30 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 494,86 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,07 USD je QIAGEN-Aktie.

