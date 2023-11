QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 35,99 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,99 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,99 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.462 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 9,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 475,89 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 515,51 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Plus

Handel in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag stärker