QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 41,25 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 41,25 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,25 EUR. Bei 40,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.966 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 49,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,28 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 18,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 509,00 USD umgesetzt, gegenüber 499,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

