QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,67 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,67 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,62 EUR nach. Bei 40,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.782 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 45,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 10,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 509,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 497,98 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,10 USD im Jahr 2023 aus.

