QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 40,57 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,57 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.755 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 10,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 509,00 USD im Vergleich zu 497,98 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,10 USD je QIAGEN-Aktie.

