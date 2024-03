QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 40,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,00 EUR an. Mit einem Wert von 40,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 130.002 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,06 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,73 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 06.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 509,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 497,98 USD umgesetzt.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,10 USD je Aktie belaufen.

