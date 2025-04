QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Dienstagmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 36,42 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,42 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,72 EUR an. Bei 36,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.351 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 30,03 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 6,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.02.2025. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 521,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 509,16 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

