QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Um 11:46 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,56 EUR ab. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,44 EUR nach. Bei 41,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.525 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,82 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 39,62 EUR fiel das Papier am 26.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,90 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,30 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 03.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 485,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 628,40 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte QIAGEN am 01.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

