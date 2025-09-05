DAX23.737 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Mittag

08.09.25 12:06 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Mittag

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von QIAGEN. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,64 EUR 0,19 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 40,43 EUR. Bei 40,52 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,25 EUR. Bei 40,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.282 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,13 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 15,32 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
