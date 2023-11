Blick auf QIAGEN-Kurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag höher

08.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 36,71 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,76 EUR. Mit einem Wert von 36,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 128.650 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 24,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 10,81 Prozent Luft nach unten. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,10 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 30.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 475,89 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,69 Prozent verringert. Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden. In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com