QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 41,43 EUR.

Um 11:41 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,43 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,47 EUR zu. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 47.184 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,72 EUR an. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR.

Am 30.10.2023 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 475,89 USD in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 499,63 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

