QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 46,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 45,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 122.832 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,37 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 5,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,53 EUR.

Am 07.02.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,53 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 497,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

