QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 46,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 45,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.568 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 49,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Bei 37,95 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,53 EUR.

Am 07.02.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 497,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie mit Gewinnen: QIAGEN übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: QIAGEN präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: QIAGEN