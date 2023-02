QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 46,41 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 46,16 EUR. Bei 46,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 17.719 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,37 EUR an. Gewinne von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 22,29 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,53 EUR an.

Am 07.02.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,58 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 497,98 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,09 USD je QIAGEN-Aktie.

