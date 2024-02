QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 40,92 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,9 Prozent auf 40,92 EUR. Kurzfristig markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,33 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.016 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 48,09 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 17,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,73 EUR.

Am 06.02.2024 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,55 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 509,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 497,98 USD umsetzen können.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. QIAGEN dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,10 USD je QIAGEN-Aktie.

