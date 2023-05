QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 41,33 EUR

-0,36% Charts

News

Analysen

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 41,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,84 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 79.110 Stück.

Bei 49,37 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 16,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 39,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,30 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 03.05.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,82 Prozent zurück. Hier wurden 485,00 USD gegenüber 628,40 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,11 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausblick: QIAGEN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen