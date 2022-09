QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Vormittag

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 46,50 EUR. Bei 46,53 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,43 EUR. Bisher wurden heute 9.282 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (37,95 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,33 EUR.

Am 27.07.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 515,51 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,30 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,20 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

