QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 40,67 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 40,67 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,93 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,42 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.199 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 18,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,160 USD je QIAGEN-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.
Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 496,35 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,54 Mio. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
